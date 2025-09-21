Malédiction au PSG : C'est enfin terminé ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le PSG est frappé par une terrible malédiction qui décime son effectif. La formation parisienne paie sans doute le prix de sa saison 2024-2025 à rallonge. Les blessures plus ou moins sérieuses s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu. Le club de la capitale espérera donc naturellement voir ces coups durs se stopper contre l’OM ce dimanche lors du Classique.

Le PSG est touché par une malédiction depuis quelques jours. Luis Enrique voit en effet son effectif être décimé par les blessures plus ou moins sérieuses. D’Ousmane Dembélé à Bradley Barcola, en passant par Joao Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, Lucas Beraldo ou encore Senny Mayulu, les pépins physiques s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG paie le prix fort de sa saison 2024-2025 Il faut dire que les joueurs du PSG n’ont pas vraiment eu le temps de se reposer cet été, ni de se préparer physiquement pour l’exercice 2025-2026. Les pensionnaires de la Ligue 1 paient certainement le prix de leur saison 2024-2025 certes historique mais surtout interminable. Les hommes de Luis Enrique ont tout simplement joué tous les matchs qu’il était possible de disputer pour eux.