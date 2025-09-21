PSG - Luis Enrique : Le mariage parfait annoncé !

Pierrick Levallet

En remplaçant Christophe Galtier par Luis Enrique lors de l’été 2023, le PSG a peut-être pris la décision la plus importante de son histoire. Le technicien espagnol a débarqué dans la capitale avec une idée claire : remettre de l’ordre, de la rigueur et de la discipline dans un vestiaire qui en manquait cruellement. Le coach de 55 ans n’a ainsi pas hésité à se séparer d’éléments comme Neymar ou encore Marco Verratti afin de remettre l’institution au coeur du projet.

Luis Enrique : Greffe immédiate au PSG ! Et comme le rapporte L’Equipe, la greffe a immédiatement pris au PSG. La patte Luis Enrique s’est faite sentir dès les premiers instants de son aventure chez les Rouge-et-Bleu. La transplantation a pris durablement, presque idéalement, jusqu’à conduire le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions de son histoire en mai dernier.