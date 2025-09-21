PSG - Luis Enrique : Le mariage parfait annoncé !

À l’issue de la saison 2022-2023, le PSG a peut-être pris la décision la plus importante de son histoire. Le club de la capitale a démis Christophe Galtier de ses fonctions pour le remplacer par Luis Enrique. Et chez les Rouge-et-Bleu, la greffe a très rapidement pris entre le technicien espagnol et le reste du vestiaire.
En remplaçant Christophe Galtier par Luis Enrique lors de l’été 2023, le PSG a peut-être pris la décision la plus importante de son histoire. Le technicien espagnol a débarqué dans la capitale avec une idée claire : remettre de l’ordre, de la rigueur et de la discipline dans un vestiaire qui en manquait cruellement. Le coach de 55 ans n’a ainsi pas hésité à se séparer d’éléments comme Neymar ou encore Marco Verratti afin de remettre l’institution au coeur du projet.
Luis Enrique : Greffe immédiate au PSG !
Et comme le rapporte L’Equipe, la greffe a immédiatement pris au PSG. La patte Luis Enrique s’est faite sentir dès les premiers instants de son aventure chez les Rouge-et-Bleu. La transplantation a pris durablement, presque idéalement, jusqu’à conduire le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions de son histoire en mai dernier.
Luis Enrique doit gérer une catastrophe au PSG
L’objectif pour cette saison est clair : tenter l’exploit de remporter les mêmes titres que l’exercice passé (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des champions). Luis Enrique va néanmoins devoir gérer son effectif avec précaution, la saison 2024-2025 à rallonge ayant laissé des traces chez les joueurs. L’entraîneur du PSG doit déjà composer avec les blessures d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et probablement Bradley Barcola pour le Classique de ce dimanche contre l’OM.