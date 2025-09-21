Christophe Urios : Le changement est validé !

Pierrick Levallet

Après deux défaites consécutives contre Toulouse et La Rochelle, l’ASM Clermont Auvergne a remporté son premier match de la saison contre Pau ce samedi (50-27). Et Christophe Urios a révélé avoir été satisfait par la grande force collective dont son équipe à su faire preuve face aux Pallois pour prendre ce premier succès.

Amer en fin de saison dernière, Christophe Urios a mis l’accent sur un point en particulier pendant la pré-saison. Le manager de 59 ans a fait travailler son ASM Clermont Auvergne sur la régularité et sur la force collective. Si les efforts n’ont pas payé contre le Stade toulousain et La Rochelle, ils ont fini par porter leurs fruits ce samedi contre Pau. Les Jaune-et-Bleu ont remporté leur premier match de la saison (50-27). Et Christophe Urios avoue avoir été satisfait par le changement d’attitude de ses joueurs depuis l’été.

«On a beaucoup travaillé sur le collectif» « On a un collectif qui est plutôt en place. Et c’est vrai depuis le 21 juillet dans notre préparation, on a beaucoup travaillé là-dessus. Nos deux premières rencontres ont été entachées de déchets techniques mais il fallait garder cette base importante, notamment avec ce groupe de soutien, c’est intéressant. Mais même si nos actions ne se sont pas terminées par des essais, il y a eu des gros volumes de jeux » a d’abord confié le coach de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par Rugbyrama.