Antoine Dupont snobe totalement cette équipe, c'est improbable !

Alors qu'il soigne sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont a manqué le duel entre le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby. Et ce n'est pas une première. En effet, cela fait presque quatre ans, jour pour jour, que la star du XV de France manque ce choc entre les deux pensionnaires du Top 14.

Pour le compte de la 3ème journée de Top 14, le Montpellier Hérault Rugby a accueilli le Stade Toulousain au Septeo Stadium ce samedi soir. Pour cette rencontre au sommet, le club emmené par Ugo Mola était privé de sa star Antoine Dupont.

Dupont a manqué le choc Montpellier-Toulouse Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit, subie en Irlande lors de la troisième journée du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont soigne toujours sa blessure. Alors que son retour est espéré à la fin du mois de novembre, le Stade Toulousain a dû faire sans lui à Montpellier. Ce qui est une habitude.