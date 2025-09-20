Nouvelle aventure pour Antoine Dupont, l'absence surprise !

Amadou Diawara

Antoine Dupont vient de s'associer à Léon Marchand, Bigflo et Oli pour racheter des parts significatives du Toulouse Basketball Club. Alors que cette équipe entrait en lice dans le Championnat de France de Nationale masculine 1 ce vendredi soir, les deux rappeurs ont assisté à la rencontre depuis les tribunes. Toutefois, Antoine Dupont et Leon Marchand étaient absents.

