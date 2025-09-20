Antoine Dupont - Ntamack : La malédiction continue !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de pouvoir faire son retour. Et comme si cela ne suffisait pas, le Stade toulousain compte plusieurs autres absents pour la troisième journée de Top 14 contre Montpellier, dont Théo Ntamack.

Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques semaines avant de pouvoir faire son retour sur un terrain de rugby. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée ne devrait pas être rétabli avant fin novembre. Le Stade toulousain doit donc faire sans son joueur vedette depuis le début de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, Ugo Mola est privé de plusieurs autres éléments.

Plusieurs absents à Toulouse du côté de Montpellier Comme le rapporte Le Rugbynistère, le Stade toulousain ne pourra compter ni sur Mathis Castro-Ferreira, ni sur Rodrigue Neti pour la troisième journée de Top 14 contre Montpellier. Les deux joueurs sont encore en reprise. Ugo Mola va également devoir faire l’impasse sur Pita Ahki et Théo Ntamack, sortis sur commotion contre l’ASM Clermont Auvergne. Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou et François Cros ont, quant à eux, été laissés au repos.