Antoine Dupont : Un club de Top 14 attend sa venue !

Toujours en convalescence après sa rupture du ligament croisé du genou, Antoine Dupont a raté le début de la saison de Top 14 avec le Stade toulousain. Le joueur français n'est pas présent pour affronter Montpellier ce week-end, une mauvaise habitude qui gâche un peu la fête du MHR. Les supporters ne verront pas le champion évoluer sur leur pelouse, comme c'est déjà le cas depuis 4 ans.

Alors que sa reprise est attendue en novembre prochain, Antoine Dupont poursuit toujours sa rééducation loin des terrains de rugby. Le capitaine des Bleus n'a déjà pas pu aider son club en fin de saison dernière et n'est pas présent en ce début de saison pour aider le Stade toulousain à décrocher un 4ème titre consécutif. Au vu de sa popularité, tout le monde aurait bien envie de le voir évoluer. Le MHR n'aura pas cette joie ce week-end.

Dupont absent à Montpellier depuis 4 ans Comme le rapporte le Midi Libre avant la rencontre, Antoine Dupont n'a plus joué contre Montpellier depuis 4 ans. C'est une triste coïncidence qui ne ravit pas forcément les supporters montpelliérains puisque certains auraient adoré admirer la star du rugby français. Champion olympique de rugby à 7, Antoine Dupont a affronté Montpellier pour la dernière fois le 18 septembre 2021. Depuis, à chaque fois, il était soit ménagé, soit blessé, soit retenu en Equipe de France.