Antoine Dupont dans la légende, l'ultime challenge qui change tout !

Alexis Brunet

En huit années, Antoine Dupont a déjà bien marqué l’histoire du Stade Toulousain. Le demi de mêlée de 28 ans est le meneur d’une génération énorme qui a presque tout gagné, mais qui n’est peut-être pas encore la meilleure. Selon le journaliste Laurent Campistron, il lui faudrait encore un ou deux titres pour accéder à ce stade honorifique.

En 2017, le Stade Toulousain frappait un gros coup en mettant la main sur Antoine Dupont, qui évoluait jusqu’alors à Castres. Les dirigeants ont eu le nez creux car huit années plus tard le demi de mêlée est unanimement reconnu comme étant l’un des meilleurs joueurs du monde et il a fait gagner de nombreux trophées à son équipe.

Où placer la génération Dupont ? Depuis 2017, Antoine Dupont mène donc une génération toulousaine très talentueuse, qui a mis la main sur de très nombreux titres (deux Champions Cup et cinq Top 14). Toutefois, à en croire le journaliste de L’Équipe Laurent Campistron, qui a accordé une interview à Quinze Mondial à l’occasion de la sortie de son livre « Les 50 meilleurs joueurs du Stade Toulousain », la génération Dupont doit encore gagner un ou deux titres pour être considérée comme la meilleure. « Dire que c’est la meilleure, peut-être pas, mais elle s’en rapproche. Elle lui manque peut-être un titre en plus. Pour égaler Cazalbou, il faudrait gagner encore un trophée. Encore un ou deux trophées et on pourra dire que c’est la meilleure, même si cela reste évidemment subjectif. »