Antoine Dupont, la relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Depuis 2022, Clément Vergé évolue dans le groupe pro du Stade toulousain. Le deuxième ligne de 24 ans côtoie donc de gros noms, dont Antoine Dupont, depuis un petit moment maintenant. Et le joueur des Rouge-et-Noir a fait savoir qu’il était ravi de la relation qu’il partageait avec le reste du vestiaire, pourtant composé de nombreuses stars.

Depuis quelques années maintenant, le Stade toulousain dispose de certains des meilleurs joueurs de rugby de la planète. Antoine Dupont fait notamment partie de cette catégorie. Le demi de mêlée de 28 ans est même considéré comme le meilleur au monde. S’intégrer dans un tel groupe n’est donc pas une mince affaire. Clément Vergé, qui évolue chez les Rouge-et-Noir depuis 2022, est toutefois ravi de la relation qu’il partage avec Antoine Dupont et le reste du vestiaire.

«C’est important que le groupe se sente bien» « Je viens d’un petit club où l’ambiance était géniale. Quand je vois l’ambiance du Stade toulousain, c’est quasiment pareil sauf qu’il y a plus d’entraînements et qu’on sait être sérieux quand il le faut. Je pense que c’est important que le groupe se sente bien et qu’on rigole tous ensemble, c’est ça qui fonctionne. Il y a des moments positifs et d’autres plus durs, on sait qu’on en aura cette saison comme on a pu avoir l’année dernière, mais on se resserre. C’est le groupe qui nous fait être performant » a confié le deuxième ligne de 24 ans du Stade toulousain dans des propos rapportés par Rugbyrama.