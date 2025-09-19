Antoine Dupont : Ça clashe après la rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toute cette nouvelle vie menée par Antoine Dupont, devenu une star et un people à part entière, passe de moins en moins bien auprès de certains amateurs de rugby qui considèrent cette peopolisation du capitaine du XV de France comme une rupture avec les valeurs ancestrales de ce sport. Mais ces critiques ne passent pas auprès de Max Guazzini qui clashe les détracteurs de Dupont.

Entre ses évènements avec Louis Vuitton, ses escapades du côté de Roland-Garros où il est aperçu en tribunes avec sa compagne Iris Mittenaere (ancienne Miss France et Miss Monde) ou encore ses vacances à Los Angeles partagées dans la presse people, Antoine Dupont a change de sphère médiatique depuis maintenant quelques années. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est considéré comme un véritable people, mais cela provoque une rupture certains amateurs de rugby qui reprochent à Dupont cette nouvelle mentalité.

« C’est quoi le problème ? » Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Max Guazzini répond cash à ce "Dupont bashing" et clashe ses détracteurs : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », s'agace l'ancien président emblématique du Stade Français pour assurer la défense d'Antoine Dupont.