Antoine Dupont, la folie tentée par Toulouse !

Axel Cornic

En mars dernier, le Stade Toulousain a vécu un gros coup dur, perdant son capitaine et meilleur joueur avec la grave blessure au genou d’Antoine Dupont. Ugo Mola a donc dû trouver des solutions pour essayer de le remplacer et on semble être passés à côté d’un véritable coup de théâtre.

Pas facile de remplacer Antoine Dupont. En fin de saison dernière, le Stade Toulousain a dû faire sans son demi de mêlée, blessé alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France. Le manager Ugo Mola s’est notamment tourné vers Paul Graou, qui a magnifique pris la relève en aidant son club à soulever un troisième Bouclier de Brennus consécutif.

« On avait évoqué la possibilité de jouer demi de mêlée » Epaulé par Naoto Saito et le jeune Simon Daroque, le Gersois aurait toutefois pu voir un concurrent inattendu débarquer. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Peato Mauvaka a en effet révélé que Mola pensait à lui pour occuper le poste de 9 en fin de saison dernière. « Pour la petite anecdote, avant que je me blesse au genou, on avait évoqué la possibilité de jouer demi de mêlée en raison des blessures d'Antoine (Dupont), Naoto (Saito) et Ange (Capuozzo) » a déclaré le talonneur de 28 ans. « Je m'entraînais à taper au pied après chaque entraînement. Ce défi m'aurait plu. J'adore les défis ».