Scandale raciste au XV de France : Le grand retour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Écarté du XV de France où il n'est plus sélectionnable depuis juin 2024 suite à une vidéo à caractère raciste postée sur ses réseaux sociaux, Melvin Jaminet fait le point sur la suite de sa carrière. Et l'arrière du RC Toulon se voit déjà retrouver les Bleus au plus vite, lui qui compte déjà 20 capes avec la sélection nationale.

En juillet 2024, Melvyn Jaminet avait écopé d'une suspension de trente-quatre semaines de la part de la Fédération française de rugby pour une vidéo comprenant des propos racistes et qui avait été diffusée quelques semaines auparavant sur ses réseaux sociaux. Un sacré coup d'arrêt dans la carrière de l'arrière de 26 ans, qui a fait le point ce jeudi dans un entretien accordé à l'AFP. Et même s'il est loin d'avoir purgé sa suspension, Jaminet n'a qu'une hâte : retrouver le XV de France.

Jaminet veut revoir le XV de France « Je ne pense pas forcément à l'équipe de France quand je m'entraîne tous les jours. Mais quand j'ai vu le XV de France jouer cet été face aux All Blacks, ça donne forcément envie d'y participer (…) mais les cartes ne sont pas entre mes mains. Pour l'instant je suis concentré sur le club, je ne veux pas m'éparpiller (…) Mais j'ai vraiment à coeur de montrer que je peux répondre présent, et si j'ai la chance de revenir en équipe de France un jour, ça voudra dire que j'aurais été performant et qu'il faudra continuer sur cette lancée », indique le joueur du RC Toulon.