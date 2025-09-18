«Trop de risques» : Un grand nom du XV de France annonce la fin !

Axel Cornic

A seulement 32 ans et sans club depuis la fin de son contrat avec Montpellier, Paul Willemse a décidé de raccrocher les crampons. Une fin de carrière surtout motivée par les problèmes de commotions rencontrées par le deuxième-ligne aux 32 sélections, qui a collectionné les commotions cérébrales ces dernières années.

C’est une triste nouvelle. Homme de confiance Fabien Galthié lors du début de son règne, Paul Willemse a vécu un véritable calvaire. Son dernier match avec le MHR était il y a presque un an, avec une sortie qui était le symbole même du calvaire qu’il a vécu.

« J’ai tout essayé pour voir s’il restait une possibilité de revenir sur les terrains » Le deuxième-ligne a quitté le terrain sur commotion, la dernière d’une longue série qui l’a finalement emmené à dire stop. En effet, Paul Willemse a récemment annoncé la fin de sa carrière, à seulement 32 ans. « Ma dernière blessure, c’était en octobre dernier, ça m’a pris un moment pour accepter d’arrêter. J’ai tout essayé pour voir s’il restait une possibilité de revenir sur les terrains. Mais aujourd’hui, c’est clair que ce n’est pas possible, il y a trop de risques » a expliqué celui qui a notamment remporté le Bouclier de Brennus en 2022 avec le MHR, sur RMC.