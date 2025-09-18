«Trop de risques» : Un grand nom du XV de France annonce la fin !

A seulement 32 ans et sans club depuis la fin de son contrat avec Montpellier, Paul Willemse a décidé de raccrocher les crampons. Une fin de carrière surtout motivée par les problèmes de commotions rencontrées par le deuxième-ligne aux 32 sélections, qui a collectionné les commotions cérébrales ces dernières années.
C’est une triste nouvelle. Homme de confiance Fabien Galthié lors du début de son règne, Paul Willemse a vécu un véritable calvaire. Son dernier match avec le MHR était il y a presque un an, avec une sortie qui était le symbole même du calvaire qu’il a vécu.
« J’ai tout essayé pour voir s’il restait une possibilité de revenir sur les terrains »
Le deuxième-ligne a quitté le terrain sur commotion, la dernière d’une longue série qui l’a finalement emmené à dire stop. En effet, Paul Willemse a récemment annoncé la fin de sa carrière, à seulement 32 ans. « Ma dernière blessure, c’était en octobre dernier, ça m’a pris un moment pour accepter d’arrêter. J’ai tout essayé pour voir s’il restait une possibilité de revenir sur les terrains. Mais aujourd’hui, c’est clair que ce n’est pas possible, il y a trop de risques » a expliqué celui qui a notamment remporté le Bouclier de Brennus en 2022 avec le MHR, sur RMC.
« Quand je joue avec mes enfants, et que je lutte un peu, je peux avoir mal à la tête »
« Il est clair qu’il y a une fragilité anormale. J’ai regardé la réalité en face. Quand je joue avec mes enfants, et que je lutte un peu, je peux avoir mal à la tête » a confié Paul Willemse. « Ce sont des choses qui ne m’empêchent pas d’avoir des journées normales, mais c’est clair que je ne peux pas faire ce que j’aime faire sur les terrains de rugby. Je l’ai accepté. J’ai toujours approché les problèmes dans ma carrière avec une mentalité positive ». A noter qu’il a déjà trouvé une reconversion, puisqu’il a intégré le staff du RC Nîmois en Nationale 2.