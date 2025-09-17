Fin de l’histoire : Un proche d’Antoine Dupont confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après la désillusion de la Coupe du Monde 2023 en France, Antoine Dupont et Romain Ntamack vont tenter de revenir encore plus forts avec le XV de France pour la prochaine édition de 2027, en Australie. Et Ntamack, le pote de Dupont en club, confirme d'ailleurs qu'il devrait s'agir de leur dernier Mondial...

Du haut de ses 28 ans et alors qu'il a tout gagné avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a encore un objectif majeur pour la suite de sa carrière : aider le XV de France a obtenir la première Coupe du Monde de son histoire. Le demi de mêlée aura une occasion d'atteindre ce rêve en 2027 pour le prochain Mondial en Australie, ce qui sera très certainement sa dernière chance.

Dupont, objectif Coupe du Monde 2027 Interrogé en juillet dernier dans les colonnes de L'EQUIPE, Antoine Dupont avait en effet laissé sous-entendre qu'il s'agirait de sa dernière participation en Coupe du Monde avec le XV de France : « Mon dernier grand défi ? Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale », avait indiqué la star du Stade Toulousain.