Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, c’est signé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant son grand retour sur les terrains de rugby prévu pour le mois de novembre prochain avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont vient de se lancer dans un nouveau projet. La star du XV de France s'est engagé avec l'équipe de Bros, agence française de communication. Explications.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont a réussi à s'imposer ces dernières années comme la grande figure du rugby français. Considéré comme une référence mondiale à son poste, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France possède aujourd'hui une image de people qui dépasse même le cadre du sport. Ce qui permet donc à Dupont de pouvoir s'engager sur de nouveaux terrains...

Nouvelle équipe pour Dupont Selon les révélations du Midi Olympique, Antoine Dupont vient de s'engager avec l'équipe de l’agence française Bros, fondée en 2016 par Christophe Quiquandon (ancien directeur marketing football chez Nike) et spécialisée dans le marketing sportif ainsi que la création de contenus. Le capitaine du XV de France devient donc associé d'autres grandes figures du sport en France, telles que Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe, Boris Diaw ou encore Vincent Clerc qui, comme Dupont, ont investi chez Bros.