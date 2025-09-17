Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, c’est signé !

En attendant son grand retour sur les terrains de rugby prévu pour le mois de novembre prochain avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont vient de se lancer dans un nouveau projet. La star du XV de France s'est engagé avec l'équipe de Bros, agence française de communication. Explications.
Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont a réussi à s'imposer ces dernières années comme la grande figure du rugby français. Considéré comme une référence mondiale à son poste, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France possède aujourd'hui une image de people qui dépasse même le cadre du sport. Ce qui permet donc à Dupont de pouvoir s'engager sur de nouveaux terrains...
Nouvelle équipe pour Dupont
Selon les révélations du Midi Olympique, Antoine Dupont vient de s'engager avec l'équipe de l’agence française Bros, fondée en 2016 par Christophe Quiquandon (ancien directeur marketing football chez Nike) et spécialisée dans le marketing sportif ainsi que la création de contenus. Le capitaine du XV de France devient donc associé d'autres grandes figures du sport en France, telles que Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe, Boris Diaw ou encore Vincent Clerc qui, comme Dupont, ont investi chez Bros.
Dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Antoine Dupont évoquait justement les nombreuses sollicitations dont il faisait l'objet au quotidien et qu'il était obligé de filtrer avec son entourage afin de ne pas être submergé en plus de sa carrière au quotidien avec le Stade Toulousain : « Certainement qu’il y a plus de demandes, et des choses improbables, mais mon agence est là pour trier et me laisser me concentrer sur le terrain. Mais oui, il y a des invitations à des mariages, des anniversaires, des séances de dédicaces, etc. On aimerait faire plaisir à tout le monde, mais ça n’est pas possible », indiquait la star du XV de France.