Romain Ntamack - UBB : Il annonce son départ en urgence !

Juste après avoir remporté la finale de Top 14 contre l'UBB en juin dernier, Romain Ntamack était parti en urgence à l'hôpital pour se faire opérer au genou. Une intervention qui s'est faite dans les 48h après la rencontre comme le dévoile le demi d'ouverture du XV de France, qui avait prévu cette arthroscopie depuis un bon moment en raison de gênes récurrentes.

Le 28 juin dernier, au terme d'un scénario de folie, le Stade Toulousain est finalement venu à bout de l'UBB en finale de Top 14 (39-33 après prolongations) et a remporté son cinquième Bouclier de Brennus en six ans. D'ailleurs, juste après ce succès contre l'UBB, Romain Ntamack avait décidé de partir en urgence à l'hôpital pour se faire très rapidement opérer de son genou qui le gênait depuis déjà quelques mois, et le demi d'ouverture toulousain du XV de France s'est livré à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport.

Ntamack opéré en urgence après la finale « Je me suis fait opérer même pas 48 heures après la finale. Donc c'était une volonté de ma part pour vraiment faire ça au plus vite pour ne pas que ça me handicape sur la reprise de la saison d'après. Après, je savais que ce n'était pas une grosse opération. C'était un nettoyage de genou, une arthroscopie parce que j'avais beaucoup de petits morceaux de cartilages qui traînaient, ce qui m'a quand même pas mal embêté toute la saison dernière. Ça m'a fait gonfler le genou très souvent. Je n'arrivais pas à enchaîner. J'avais une flexion assez limitée, d'où le "strap", donc c'était quand même embêtant. Et c'est vrai que c'était une année assez frustrante pour moi au niveau physique parce que j'ai eu pas mal de pépins et ça m'a empêché de pouvoir enchaîner et d'être à 100% », annonce Romain Ntamack.