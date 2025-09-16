Antoine Dupont - Ntamack : Bonne nouvelle à Toulouse !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont assiste au début de saison du Stade toulousain depuis la touche. Les Rouge-et-Noir ont d’ailleurs été victime d’une hécatombe avant même le coup d’envoi de l’exercice 2025-2026. Ugo Mola aurait toutefois récupéré de précieux éléments pour le prochain match de Top 14 face à Montpellier.

Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de pouvoir faire son retour sur un terrain de rugby. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pouvoir reprendre la compétition qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain fait donc sans lui pour ce début de saison. Ugo Mola a d’ailleurs été frappé par une malédiction avant que l’exercice 2025-2026 ne commence.

Le Stade toulousain frappé par la malédiction en l'absence d'Antoine Dupont En effet, les absents étaient nombreux pour le premier match de Top 14 contre l’ASM Clermont Auvergne. Le Stade toulousain était en effet privé d’Ange Capuozzo, Mathis Castro-Ferrreira, Nelson Epée, Teddy Thomas, Georges-Henri Colombe, Paul Costes et Blair Kinghorn, blessés. Ugo Mola ne pouvait pas non plus compter sur Juan Cruz Mallia, Santiago Chocobares et Tomas Rapetti. Les Rouge-et-Noir ont cependant enregistré quelques retours importants pour le prochain match contre Montpellier.