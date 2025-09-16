Antoine Dupont quitte Toulouse et déclenche la polémique

Axel Cornic

Blessé au genou depuis mars dernier, Antoine Dupont fait toujours beaucoup parler de lui. C’est notamment le cas avec son déménagement dans la région de Bordeaux, où il a acquis une nouvelle demeure qui lui permettra de profiter du calme de la cote atlantique, tout en restant l’une des stars du Stade Toulousain.

C’est un phénomène assez rare dans le milieu du rugby, où c’est toujours le collectif qui est sacralisé. Véritable ovni, Antoine Dupont a quasiment tout raflé sur les terrains de rugby, mais il est désormais en train de devenir un véritable personnage à part entière puisqu’il a été récemment classé 8e des personnalités préférées des Français. Ses nombreux projets hors des frontières de son sport font d’ailleurs beaucoup réagir et parfois grincer des dents...

Antoine Dupont achète à Bordeaux Depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui l’ont fait rentrer dans une toute nouvelle galaxie, Dupont est partout. Il ne se passe en effet pas un jour sans qu’un nouveau débat n’éclate et cette fois-ci, ça concerne sa maison. Car à l’automne dernier, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a décidé d’acheter une luxueuse demeure à La Teste-de-Buch, dans le quartier du Pyla, d’une valeur totale de 3M€. Un secteur prisé par les stars et notamment les rugbymen comme Bernard Laporte, ancien président de la FFR.