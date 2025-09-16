Antoine Dupont : Rupture annoncée dans la presse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre qu'Antoine Dupont, Romain Ntamack a réussi à s'imposer au fil des années comme un élément majeur du XV de France et du Stade Toulousain. Mais la rupture entre les deux compères pourrait se faire dans un avenir proche, puisque dans un entretien accordé à RMC Sport, Ntamack laisse entendre qu'il finira par quitter la France pour un nouveau projet loin à l'étranger.

Alors qu'ils ont réussi ces dernières années à s'imposer comme les deux éléments moteur du XV de France ainsi que du Stade Toulousain avec qui ils sont en train d'empiler les titres en Top 14, Antoine Dupont (28 ans) et Romain Ntamack (26 ans) se connaissent maintenant très bien. Les deux hommes évoluent ensemble au quotidien en club depuis 2017, mais l'un des deux semble avoir déjà prévu la rupture dans quelques années...

Ntamack annonce déjà la séparation ? Dans un entretien accordé à RMC Sport, Romain Ntamack indique clairement qu'il songe à quitter le Stade Toulousain pour un challenge à l'étranger d'ici la fin de sa carrière : « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », confie le demi d'ouverture du XV de France.