Antoine Dupont, la punchline que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

En attendant de pouvoir reprendre le rugby, Antoine Dupont s’est lancé dans un nouveau projet. Le demi de mêlée du Stade toulousain a en effet investi dans le Toulouse Basket Club avec Léon Marchand et les musiciens Big Flo et Oli. Ces derniers se sont d’ailleurs permis une punchline au sujet de leur association avec le capitaine du XV de France.

Antoine Dupont doit encore s’armer de patience avant de pouvoir reprendre le rugby. Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pouvoir faire son retour qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain se passe donc de ses services pour le début de saison. Le capitaine du XV de France, lui, s’est embarqué dans un nouveau projet hors du rugby en attendant de pouvoir reprendre la compétition.

«Les Avengers de Toulouse» Antoine Dupont est en effet entré en tant qu’investisseur dans le Toulouse Basket Club. Le joueur vedette du Stade toulousain a ainsi rejoint Léon Marchand et Big Flo et Oli, également impliqués dans cette aventure. Le duo de rappeurs s’est d’ailleurs permis une punchline au sujet de leur association. « Les Avengers de Toulouse » a lancé Big Flo dans des propos rapportés par RMC Sport.