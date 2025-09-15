«Dans une tenue très légère» en Une de la presse people : Antoie Dupont reçoit un incroyable soutien !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement critiqué pour la façon dont il gère sa vie privée et notamment le couple très people qu'il forme avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Antoine Dupont a reçu le soutien de Max Guazzini. L'ex-président du Stade Français rappelle notamment que Fabien Galthié avait été confronté aux mêmes problèmes avec sa compagne, l'actrice Héléna Noguerra.

Depuis quelques mois, Antoine Dupont se retrouver sous le feu des critiques à cause de la façon dont il affiche sa vie privée en pleine convalescence après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Le capitaine du XV de France est effectivement en couple avec Iris Mittenaere et sa relation est très exposée. Mais Max Guazzini défend Antoine Dupont rappelant que le couple que forment Fabien Galthié et l'actrice Héléna Noguerra a également fait la Une de la presse people.

Guazzini prend la défense du Dupont ! « Écoutez, le plus important, c’est qu’ils soient performants sur le terrain. Pour le reste, ils font ce qu’ils veulent. Pour certains, ce sont de grands joueurs. Et parce que ce sont de grands joueurs justement, ils intéressent le grand public, d’autant plus quand ils ont du charisme. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Je vois très bien où vous voulez m’emmener. Mais Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? Regardez Fabien Galthié, il a bien fait la couverture d’un magazine people avec sa compagne, et en plus dans une tenue très légère, ça ne l’a empêché de gagner le Tournoi des 6 Nations cette année. Et à ma connaissance, l’équipe de France se porte très bien », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique.