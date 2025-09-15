«On s’en fout» : Antoine Dupont quitte Toulouse, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein rééducation après sa rupture des ligaments croisés du genou droit subie en Irlande lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a filé plusieurs fois à l'étranger ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Cependant, Max Guazzini estime que cela ne pose aucun problème et encourage même le capitaine du XV de France à poursuivre.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du précédent Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont continue sa rééducation en vue de son retour en novembre prochain. Le capitaine du XV de France a même été aperçu plusieurs fois à l'étranger, notamment récemment à Los Angeles, ce qui a suscité la critique compte tenu du fait qu'il était régulièrement absent de Toulouse. Mais Max Guazzini est monté au créneau pour Antoine Dupont.

Guazzini défend Dupont « Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’on le voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, sont des imbéciles. Moi, j’adore Antoine Dupont. Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles, on s’en fout. Il fait ce qu’il veut. En plus, il est toujours bon sur un terrain. Le monde du rugby devrait se réjouir d’avoir Antoine Dupont. Il est sympa et il a du charisme. Mais non, il y a toujours des grincheux qui trouvent quelque chose à redire. Mais il n’est pas le premier joueur à essuyer ce genre de critiques. Rappelez-vous Sébastien Chabal, Frédéric Michalak ou encore Christophe Dominici. Eux aussi étaient sortis du cadre rugby et eux aussi avaient été critiqués. Seulement, ces personnalités ont contribué à populariser le rugby en France. Ils ont été les meilleurs ambassadeurs de notre sport. Si, de nos jours, l’équipe de France de rugby fait plus d’audience que celle du football, ce n’est pas un hasard. C’était inimaginable il y a quelques années. Heureusement, nous avons eu des personnalités incarnant le rugby. Et aujourd’hui, nous avons Antoine Dupont », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique.