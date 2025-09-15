«Ils ne joueront pas», l’énorme coup de pression d’Urios !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Christophe Urios, entraîneur de Clermont, est revenu sur la défaite de son équipe face à La Rochelle (34-16) lors de la deuxième journée de Top 14 ce samedi. Entre colère et frustration, il pointe les décisions arbitrales et l’indiscipline de ses joueurs, tout en appelant à un sursaut avant la réception de Pau dans quelques jours.

La rencontre entre Clermont et La Rochelle a laissé des traces au sein du staff clermontois. Malgré une prestation courageuse et un engagement physique certain, les Auvergnats se sont inclinés sur le score de 34-16 lors de la deuxième journée de Top 14. Christophe Urios n’a pas caché sa déception, estimant que le résultat ne reflétait pas la qualité du jeu produit par ses hommes. Un des tournants majeurs de la rencontre a été l’essai refusé à Alivereti Raka, décision qui a fortement irrité l’entraîneur.

Les énormes regrets d'Urios « Il y a de la colère et de la déception au vu du résultat final. Je trouve qu’on méritait bien mieux, au moins un point de bonus défensif. Le tournant de la rencontre vient de l'essai refusé à Alivereti Raka, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre affaire... Cette équipe de La Rochelle n’a pas été meilleure que nous mais à la fin on prend zéro point » a déclaré Urios en conférence de presse.