«Ça pue la m*rde» : Antoine Dupont échappe à une grosse correction !

On pourrait croire que Romain Ntamack et ses coéquipiers se sont fait surprendre par Perpignan en entendant Ugo Mola parler à ses joueurs, et pourtant. Après le succès du Stade Toulousain à domicile, avec le bonus offensif (31-13), l’entraîneur a poussé un gros coup de gueule.

La victoire n’a pas suffi à satisfaire Ugo Mola. Toujours privés d’Antoine Dupont, les Toulousains se sont largement imposés chez eux, à Ernest-Wallon, contre Perpignan (31-13, 2e journée de Top 14). De quoi leur permettre d’obtenir le bonus offensif avec quatre essais au compteur, mais le contenu du match n’a pas du tout plu à leur entraîneur. Au coup de sifflet final, Ugo Mola n’a pas mâché ses mots au moment de s’entretenir avec ses protégés lors d’un débriefing à chaud sur la pelouse, capté par les caméras de Canal+.

« Le plus mauvais match depuis bien longtemps » « C’est certainement le plus mauvais match depuis bien longtemps. On peut se faire plaisir, faire plaisir aux gens… C’est catastrophique les mecs, a lâché l’entraîneur du Stade Toulousain. On n’a pas respecté ni l’adversaire, ni nous, ni le boulot qu’on fait dans la semaine. On n’a pas besoin de faire de grandes phrases. On bascule sur autre chose. Rendez-vous lundi. Et je vous le dis : chaque fois que vous prévoyez des trucs après, ça pue la merde ! D’abord le pendant, d’abord le présent et on s’organise pour faire des choses après. »