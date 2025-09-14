Antoine Dupont écarté, l'heure de la revanche a sonné !

Eloigné des terrains depuis l'aube du printemps dernier en raison d'une blessure au genou contractée pendant le Tournoi des 6 nations avec le XV de France, Antoine Dupont a témoigné du nouveau sacre du Stade toulousain en Top 14, mais est resté impuissant lors de la défaite de ses coéquipiers en demi-finale de la Champions Cup face à l'Union Bordeaux-Bègles. Sur le chemin du retour, Dupont risque d'avoir les crocs. Il en est de même pour Paul Costes, centre du club toulousain, qui annonce du très lourd pour cette saison.
Ce dimanche 14 septembre, une interview croisée a été menée par le Journal du Dimanche entre Paul Costes et Nicolas Depoortère, les deux centres du Stade toulousain et de l'Union Bordeaux-Bègles, respectivement parlant, dans le cadre de la reprise tant attendue du Top 14. Qui succèdera à la bande d'Antoine Dupont, qui ne cesse d'être titrée dans l'élite du rugby français depuis le printemps 2023 ? L'UBB, après avoir évincé le Stade toulousain de la Champions Cup en demi-finale la saison dernière peut-elle aller chercher le bouclier de Brennus ?
«Je pense que Paul va dire qu'il veut gagner les deux titres et je vais répondre pareil»
C'est du moins la question qui a été posée à Nicolas Depoortère par le JDD. Et sa réponse est claire comme l'eau de roche. « Je pense que Paul (nldr Costes) va dire qu'il veut gagner les deux titres et je vais répondre pareil. Le bouclier de Brennus ou la Champions Cup ? Tout rugbyman préfère le bouclier de Brennus, car on sait à quel point le Top 14 est difficile. C'est, je pense, le championnat le plus dur au monde ».
«Il n'y aura pas de conflit pour choisir puisqu'on veut chacun remporter les deux»
Malgré le fait que le centre de l'Union Bordeaux-Bègles compte bien surfer sur la vague européenne afin de faire tomber le Stade toulousain pour la première fois au cours du quatrième essai en Top 14, Paul Costes a clairement affiché les ambitions de l'équipe toulousaine lors de cette discussion croisées avec Depoortère pour le JDD.
Privé d'Antoine Dupont, star du club au poste de demi de mêlée, Costes entend bien signer le même doublé que lors de la saison 2024/2025 avec le Top 14 et la Champions Cup. « Il n'y aura pas de conflit pour choisir (ndlr entre la Champions Cup et le Top 14) puisqu'on veut chacun remporter les deux. Ce sont deux émotions différentes. En Coupe d'Europe, on joue la plupart du temps en phase finale contre des équipes anglo-saxonnes, avec un public et des stades différents du Top 14. En championnat de France, il y a ce côté patriote et traditionnel. Gamin, tu sais à quoi ressemble le bouclier de Brennus alrosque tu ne sais pas à quoi ressemble le trophée de la Champions Cup. Le Top 14 est quand même plus symbolique et donc plus plaisant à remporter ». Le message est passé, reste à savoir dans quelle forme reviendra Antoine Dupont après sa rupture des ligaments croisés du genou droit et quel sera son rôle dans les éventuels succès toulousains cette saison.