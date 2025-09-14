Antoine Dupont écarté, l'heure de la revanche a sonné !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eloigné des terrains depuis l'aube du printemps dernier en raison d'une blessure au genou contractée pendant le Tournoi des 6 nations avec le XV de France, Antoine Dupont a témoigné du nouveau sacre du Stade toulousain en Top 14, mais est resté impuissant lors de la défaite de ses coéquipiers en demi-finale de la Champions Cup face à l'Union Bordeaux-Bègles. Sur le chemin du retour, Dupont risque d'avoir les crocs. Il en est de même pour Paul Costes, centre du club toulousain, qui annonce du très lourd pour cette saison.

Ce dimanche 14 septembre, une interview croisée a été menée par le Journal du Dimanche entre Paul Costes et Nicolas Depoortère, les deux centres du Stade toulousain et de l'Union Bordeaux-Bègles, respectivement parlant, dans le cadre de la reprise tant attendue du Top 14. Qui succèdera à la bande d'Antoine Dupont, qui ne cesse d'être titrée dans l'élite du rugby français depuis le printemps 2023 ? L'UBB, après avoir évincé le Stade toulousain de la Champions Cup en demi-finale la saison dernière peut-elle aller chercher le bouclier de Brennus ?

«Je pense que Paul va dire qu'il veut gagner les deux titres et je vais répondre pareil» C'est du moins la question qui a été posée à Nicolas Depoortère par le JDD. Et sa réponse est claire comme l'eau de roche. « Je pense que Paul (nldr Costes) va dire qu'il veut gagner les deux titres et je vais répondre pareil. Le bouclier de Brennus ou la Champions Cup ? Tout rugbyman préfère le bouclier de Brennus, car on sait à quel point le Top 14 est difficile. C'est, je pense, le championnat le plus dur au monde ».