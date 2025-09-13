Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, ils confirment

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine du XV de France et emblème du Stade Toulousain, Antoine Dupont a surpris en s’aventurant sur un nouveau terrain : le basket. Aux côtés du nageur Léon Marchand et des rappeurs Bigflo et Oli, il a investi dans le Toulouse Basket Club, une formation de Nationale 1, confirmant son attachement profond à la Ville rose.

Le Toulouse Basket Club n’est pas une institution majeure du sport français, mais ce club évoluant en Nationale 1 attire désormais une lumière inédite. Grâce à l’engagement de quatre figures emblématiques de la Ville rose, le TBC bénéficie d’un coup de projecteur rare pour une structure habituée à œuvrer loin des projecteurs médiatiques. Selon Actu Toulouse, Antoine Dupont, Léon Marchand, Bigflo et Oli ont investi un total de 43 500 euros pour soutenir le développement du club. Si les montants restent modestes à l’échelle du sport professionnel (28 500 euros pour les rappeurs, 10 500 pour Dupont et 4 500 pour Marchand), la portée symbolique est immense.

L'exemple de Drake En conférence de presse, le rappeur Bigflo est revenu sur la genèse de ce projet. « Tout a commencé parce que je suis fan de Drake. Je veux faire tout ce que Drake veut faire dans sa vie. Donc, Drake a pris des parts dans les Raptors de Toronto. Je ne suis pas beaucoup le basket, on n’est pas des spécialistes, mais j’étais sur mon lit jusqu’à 4 heures du mat juste pour voir Drake, comment il réagissait. Et par chance ils ont gagné, donc je l’ai vu fêter ça pour sa ville. Et je me suis dit : « Je veux absolument faire ça aussi dans ma vie » a-t-il déclaré.