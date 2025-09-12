Antoine Dupont, la séparation est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu proche de Romain Ntamack dont il partage le vestiaire au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé de son compère. En effet, Ntamack se livre sans détour sur un possible départ de Toulouse pour l'étranger dans les années à venir, et il semble effectivement considérer cette option avec sérieux.

Et si Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient bientôt séparés ? Les deux hommes forts du Stade Toulousain et du XV de France, qui évoluent respectivement au poste de demi de mêlée et de demi d'ouverture, évoluent ensemble depuis 2017 lorsque Dupont s'était engagé avec les Rouge et Noir. Mais dans un entretien accordé à RMC Sport, Ntamack laisse entendre qu'il pourrait tout à fait envisager de quitter Toulouse pour un nouveau challenge à l'étranger.

« J'y pense souvent », départ en vue pour Ntamack « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », annonce Romain Ntamack qui, s'il évoque déjà la possibilité avec son entourage, précise néanmoins que ce départ ne se fera pas tout de suite.