Antoine Dupont, la séparation est annoncée

Devenu proche de Romain Ntamack dont il partage le vestiaire au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé de son compère. En effet, Ntamack se livre sans détour sur un possible départ de Toulouse pour l'étranger dans les années à venir, et il semble effectivement considérer cette option avec sérieux.
Et si Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient bientôt séparés ? Les deux hommes forts du Stade Toulousain et du XV de France, qui évoluent respectivement au poste de demi de mêlée et de demi d'ouverture, évoluent ensemble depuis 2017 lorsque Dupont s'était engagé avec les Rouge et Noir. Mais dans un entretien accordé à RMC Sport, Ntamack laisse entendre qu'il pourrait tout à fait envisager de quitter Toulouse pour un nouveau challenge à l'étranger.
« J'y pense souvent », départ en vue pour Ntamack
« Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », annonce Romain Ntamack qui, s'il évoque déjà la possibilité avec son entourage, précise néanmoins que ce départ ne se fera pas tout de suite.
« Ça se fera... »
« Comme je l'ai dit, ça m'embêterait de partir une année et de voir le club gagner alors que je ne suis pas là. Je me dirais, "merde, je suis parti et j'ai raté un Bouclier". Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre le plus de choses possibles avec le club. Et puis on verra plus tard. Si ça ne se fait pas de suite, ça se fera plus tard ou à la fin de la carrière. Ce n'est pas très important. Mais j'ai encore envie de donner beaucoup à ce club », poursuit Ntamack. Mais l'idée d'une séparation avec Antoine Dupont semble néanmoins bien concrète pour le demi d'ouverture du XV de France.