Romain Ntamack annonce un grand changement !

Axel Cornic

Les interrogations sont nombreuses en ce début de saison autour de Romain Ntamack, star du Stade Toulousain et du XV de France. La saison dernière a été assez compliquée pour lui sur le plan physique et après une opération au genou à l’intersaison, on se demande s’il pourra enfin retrouver son meilleur niveau.

On l’avait quitté sur une finale malheureuse. Même si son équipe a soulevé le Bouclier de Brennus contre l’UBB, le match de Romain Ntamack s’est prématurément arrêté. Remplacé par Matthis Lebel, il est en effet sorti sur un protocole commotion avant de faire son retour et finalement ressortir à cause d’une blessure à l’épaule. Une fin qui expliquait à elle seule toute la saison de l’ouvreur du Stade Toulousain, qui a bien l’intention de se relancer.

« Mon genou ne m'embête plus » C’est en effet un tout nouveau Romain Ntamack qui a démarré la saison de Top 14, puisqu’il assure que ses pépins physiques sont bel et bien derrière lui. « Mon genou ne m'embête plus. Je n'ai plus les craquements permanents que j'avais dès que je courais. Je n'ai plus les gonflements dès que je faisais une séance un peu trop intense. Que ce soit physiquement mais surtout mentalement, ça m'a beaucoup pesé l'année dernière » a expliqué le Toulousain, au micro de RMC.