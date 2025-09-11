XV de France - Antoine Dupont : La fin est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France disputera la prochaine Coupe du Monde de 2027 en Australie, et pour toute une génération symbolisée notamment par Antoine Dupont, il devrait s'agir de sa dernière chance de marquer l'histoire du rugby français et de remporter enfin un Mondial. Romain Ntamack est également concerné et confirme cette pression qui va régner au XV de France pour cette Coupe du Monde.

Sorti de "sa" coupe du Monde en France dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud (29-28) en 2023, le XV de France court toujours après le premier titre mondial de son histoire. Romain Ntamack (26 ans) et Antoine Dupont (28 ans) disputeront peut-être dans deux ans leur ultime Coupe du Monde en Australie, et il s'agira donc probablement de la dernière chance pour cette génération brillante de marquer l'histoire du XV de France.

« La dernière chance de Coupe du Monde » Interrogé par RMC Sport, Romain Ntamack annonce qu'il s'agira effectivement du dernier Mondial de cette génération avec notamment son compère Antoine Dupont, et le demi d'ouverture du Stade Toulousain souhaite donc frapper un gros coup dans deux ans en Australie : « Ce qui est sûr c’est que ça va être la dernière chance de Coupe du Monde pour un paquet de joueurs de cette génération là qui évolue ensemble depuis 2020. Évidemment que ça va être un objectif à ne pas manquer, je pense que les mecs l’ont tous dans un coin de leur tête. Après la déception de Paris en 2023, pour ceux qui feront celle en Australie, ce sera une revanche », indique Ntamack.