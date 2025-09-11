Ntamack - UBB : Grande décision, c’est allé très vite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Seulement quelques heures après la finale de Top 14 épique remportée de justesse par le Stade Toulousain contre l'UBB en juin dernier, Romain Ntamack a pris une grande décision en se faisant opérer du genou pour régler ses pépins physiques récurrents des derniers mois. Le demi d'ouverture du XV de France se livre à ce sujet.

Le Stade Toulousain a frappé fort le 29 juin dernier au Stade de France, en dominant l'UBB en finale de Top 14 au terme d'un scénario de folie (39-33 après prolongations). Romain Ntamack était bien évidemment titulaire pour ce grand rendez-vous, mais le demi d'ouverture du XV de France avait ensuite pris une grande décision : moins de deux jours plus tard, il était sur la table d'opération pour se faire nettoyer le genou. Ntamack n'a pas voulu trainer après ce gros succès contre l'UBB, et tout est allé très vite comme il le raconte ce jeudi dans un entretien pour RMC Sport.

« Opéré moins de 48h après la finale » « Je me suis fait opérer moins de 48h après la finale. C’était une volonté de ma part de faire ça au plus vite pour ne pas que ça m’handicape ensuite pour la reprise de la saison d’après. Je savais que ce n’était pas une grosse opération, un nettoyage du genou, parce que j’avais des petits morceaux de cartilage qui trainaient dans le genou depuis pas mal de mois, ce qui m’a pas mal embêté la saison dernière. Ça m’a fait gonfler le genou très souvent, je n’arrivais pas à enchaîner… », indique Romain Ntamack, qui sentait la nécessité de subir une intervention.