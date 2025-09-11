Le clash avec Christophe Urios, «qu’est-ce qu’il avait ramassé»

Axel Cornic

Passé notamment pas le Castres Olympique, Oyonnax ou encore l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios connait très bien la réalité du Top 14 ainsi que du rugby français. Et celui qui occupe désormais le poste de manager à l’ASM Clermont Auvergne a également vécu des moments de très grosse tension dans l’une des enceintes les plus chaudes du championnat.

Reconnu comme l’un des meilleurs technicien français, Christophe Urios est également depuis plusieurs années l’un des personnages emblématiques du Top 14. Ses sorties fleuries et ses coups de gueules font souvent parler, sans parler de certaines rivalités qui animent les saisons, comme celle avec Ugo Mola du Stade Toulousain. Et cette nouvelle saison avec Clermont s’annonce déjà très intéressante !

« Aimé-Giral à Perpignan, c’est quelque chose » Un tel personnage marque les joueurs qui passent entre ses mains et c’est le cas de Nans Ducuing, qu’il a côtoyé à l’UBB pendant un peu moins de trois ans. L’ancien arrière, qui a raccroché les crampons à la fin de la saison dernière, s’est d’ailleurs souvenu d’un moment assez particulier passé aux côtés de Christophe Urios ! « Le stade le plus chaud du Top 14 ? Pour l’avoir vécu dans les deux camps, l’entrée à Aimé-Giral à Perpignan, c’est quelque chose » a-t-il confié, dans un entretien publié ce mercredi par Le Parisien.