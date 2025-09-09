Christophe Urios, la guerre totalement relancée ?

Axel Cornic

S’il est reconnu comme l’un des meilleurs techniciens français, Christophe Urios ne fait pas l’unanimité auprès des autres entraineurs du Top 14. Surtout un, puisque l’inimitié que se portent le coach de Clermont et Ugo Mola, son homologue du Stade Toulousain, est bien connue. Et un nouvel épisode pourrait raviver la flamme...

Après avoir accroché le wagon des phases finales la saison dernière, Christophe Urios est décidé à faire mieux avec l’ASM Clermont Auvergne. Mais ça n’a pas commencé de la meilleure des manières, puisque les Jaunards se sont inclinés à domicile face au Stade Toulousain (24-34), ne raflant même pas le bonus défensif. Et c’est une nouvelle ligne ajoutée à la longue série de sept défaites clermontoises contre Toulouse, qui est en vigueur depuis janvier 2022.

Urios perd encore face à Mola Lors de ce match, on a également eu droit à un nouvel épisode de la longue guerre qui oppose Christophe Urios à Ugo Mola. Il est de notoriété publique que les deux hommes ne s’aiment pas et les exemples sont très nombreux ces dernières années. « Ils se détestent » avait même confié un proche auprès du Parisien, lors d’une enquête publiée en 2021. Il existe plusieurs versions concernant l’origine de cette rivalité, mais certains expliquent que le premier tiendrait notamment responsable le second qui était son joueur en 2005, de son licenciement au Castres Olympique.