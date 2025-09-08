Sa nouvelle aventure : Antoine Dupont se confie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur du Monde, Antoine Dupont a encore envie de vivre de belles aventures avant la fin de sa carrière professionnelle. Et le demi de mêlée du XV de France évoque une nouvelle aventure en ouvrant la porte à une participation aux JO de 2028, à Los Angeles.

Sacré champion olympique lors des JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont se verrait bien revivre cette belle aventure ! Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet dernier, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain évoquait la possibilité de disputer les prochains Jeux de 2028 du côté de Los Angeles, et Dupont semble déjà très motivé.

« Un accomplissement personnel incroyable » « Ce titre olympique ? Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », confie Antoine Dupont sur cette aventure olympique.