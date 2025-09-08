Romain Ntamack, l’annonce troublante

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le TOP 14 a repris ses droits ce week-end avec la première journée, et le Stade Toulousain a assumé son statut de grand favori en étant allé s'imposer du côté de Clermont. Romain Ntamack était bien évidemment titulaire pour cette rencontre, et Ugo Mola a d'ailleurs eu une phrase assez troublante sur la pression chez les gros joueurs de son effectif, dont Ntamack fait bien évidemment partie.

Le Stade Toulousain n'a pas tremblé dimanche soir pour sa rentrée en Top 14 et s'est imposé sur la pelouse de Clermont (24-34), assumant donc déjà son statut de grand favori. Romain Ntamack était bien évidemment titulaire à l'ouverture, lui qui est considéré comme un élément majeur d'Ugo Mola chez les Rouge et Noir. Et l'entraîneur du Stade Toulousain a livré son sentiment sur la performance de son groupe après la rencontre, en conférence de presse.

Mola sa satisfait de la victoire « Marquer quatre essais à Clermont, dans ces conditions-là, le ballon était très glissant, en début de saison avec les approximations que vous avez vues d’un côté et de l’autre, ce n’est pas mal. Donc on ne va pas en tirer des conclusions énormes ni sur les uns ni sur les autres. On va se préoccuper de nous et travailler sur justement les faiblesses qui ont été les nôtres ce soir. Mais au-delà de ne pas marquer, il y a plus des situations de gestion de sortie de camp et notamment une en début de match et une en seconde mi-temps qui nous coûtent cher puisque c’est l’origine des deux essais de Clermont, je ne dis pas qu’on les offre parce qu’ils ont le droit de nous mettre la faute aussi, mais en tout cas c’est trop facile pour ne pas être satisfait de ça ce soir », indique Ugo Mola, avant d'évoquer la pression sur les épaules de ses gros joueurs, à l'image de Romain Ntamack notamment.