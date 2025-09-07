Urios - Ntamack : Le gros coup de pression !

Axel Cornic

La saison de Top 14 a déjà commencé, mais il manque encore le feu d’artifice de cette 1ere journée, avec le choc entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne. Et Christophe Urios a bien l’intention de bien débuter, qui plus est à domicile, même si les Champions de France en titre s’avancent vers cette rencontre avec le statut de favori.

L’attente est terminée. Si les amateurs de rugby se sont consolés avec la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande ou encore le Rugby Championship, le meilleur commence maintenant. Le Top 14 est enfin de retour, avec une première journée qui ne nous a pour le moment pas réservé de grande surprise, sauf peut-être la victoire de Pau à Castres (15-17). Mais ce n’est pas fini...

« Là c’est la vraie rentrée des classes » Il reste un dernier match et pas des moindres, puisque le Stade Toulousain de Romain Ntamack va se déplacer sur la pelouse de l’ASM Clermont Auvergne. Des débuts compliqués pour Christophe Urios, qui attend de voir ce que vont faire ses joueurs après une belle pré-saison. « On a eu une pré-rentrée contre Brive et Toulon, et là c’est la vraie rentrée des classes. On est à l’endroit où on voulait être avant ce match. J’ai apprécié l’état d’esprit, la qualité de notre rugby, l’engagement physique, maintenant le juge de paix sera contre Toulouse » a expliqué le manager clermontois, en conférence de presse.