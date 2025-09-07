Christophe Urios, le gros coup dur !

Après une fin de saison 2024-2025 décevante, l’ASM Clermont Auvergne est déterminée à démarrer l’exercice 2025-2026 de la meilleure des façons. Christophe Urios a d’ailleurs mis l’accent sur la régularité pendant la pré-saison, ce détail ayant fait défaut aux Clermontois par le passé. Le manager de 59 ans devrait cependant être privé de l’un de ses meilleurs éléments.
La saison 2024-2025 a eu des allures de montagnes russes pour l’ASM Clermont Auvergne. Les Jaune-et-Bleu n’ont pas vraiment été réguliers, ce qui leur a valu de se qualifier sur le fil pour les phases finales du Top 14. Les Clermontois ont toutefois été éliminés dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume. Le manager de 59 ans a donc fait travailler son groupe sur ce point pendant la pré-saison, afin de démarrer l’exercice 2025-2026 de la meilleure des manières.
George Moala forfait pour le match contre Toulouse
Pour le coup d’envoi de la nouvelle saison, Christophe Urios sera cependant privé de l’un de ses meilleurs éléments. Comme le rapporte Quinze Mondial, George Moala va manquer le match d’ouverture contre le Stade toulousain ce dimanche. Le centre a été victime d’une rupture du biceps en amical et devrait donc être absent un bon mois. Pour l’ASM Clermont Auvergne, il s’agit d’un véritable coup dur tant George Moala apporte en densité physique. Irae Simone est également forfait pour la rencontre.
C'est l'hécatombe au Stade toulousain !
Christophe Urios devra donc trouver une solution pour pallier ces absences. De son côté, Ugo Mola est confronté à un problème plus important. Le coach du Stade toulousain sera privé des services d’Ange Capuozzo, Mathis Castro-Ferrreira, Nelson Epée, Teddy Thomas, Georges-Henri Colombe, Paul Costes et Blair Kinghorn en plus d’Antoine Dupont et Peato Mauvaka. Juan Cruz Mallia, Santiago Chocobares et Tomas Rapetti, qui sont avec l’Argentine, vont également faire l’impasse sur cette rencontre. Alors que la saison n’a pas encore commencé, c’est déjà l’hécatombe à Toulouse. De quoi permettre à Christophe Urios de remporter son premier match contre les Rouge-et-Noir depuis son arrivée à l’ASM Clermont Auvergne en 2023 ? Verdict ce dimanche.