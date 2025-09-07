Christophe Urios, le gros coup dur !

Pierrick Levallet

Après une fin de saison 2024-2025 décevante, l’ASM Clermont Auvergne est déterminée à démarrer l’exercice 2025-2026 de la meilleure des façons. Christophe Urios a d’ailleurs mis l’accent sur la régularité pendant la pré-saison, ce détail ayant fait défaut aux Clermontois par le passé. Le manager de 59 ans devrait cependant être privé de l’un de ses meilleurs éléments.

La saison 2024-2025 a eu des allures de montagnes russes pour l’ASM Clermont Auvergne. Les Jaune-et-Bleu n’ont pas vraiment été réguliers, ce qui leur a valu de se qualifier sur le fil pour les phases finales du Top 14. Les Clermontois ont toutefois été éliminés dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume. Le manager de 59 ans a donc fait travailler son groupe sur ce point pendant la pré-saison, afin de démarrer l’exercice 2025-2026 de la meilleure des manières.

George Moala forfait pour le match contre Toulouse Pour le coup d’envoi de la nouvelle saison, Christophe Urios sera cependant privé de l’un de ses meilleurs éléments. Comme le rapporte Quinze Mondial, George Moala va manquer le match d’ouverture contre le Stade toulousain ce dimanche. Le centre a été victime d’une rupture du biceps en amical et devrait donc être absent un bon mois. Pour l’ASM Clermont Auvergne, il s’agit d’un véritable coup dur tant George Moala apporte en densité physique. Irae Simone est également forfait pour la rencontre.