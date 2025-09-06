Antoine Dupont, le gros problème qui va plomber sa carrière ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison de Top 14 reprend ce week-end, un grand absent est à noter : Antoine Dupont. Le joueur français s'est blessé gravement au genou en mars dernier et est encore en période de convalescence. Son retour étant prévu fin novembre, il a pu participer à de nombreuses activités médiatiques ces derniers mois puisque sa relation avec Iris Mittenaere a été rendue publique. Mais certains observateurs s'inquiètent de le voir s'éloigner du monde du rugby.

Souvent désigné comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont observe actuellement une période de convalescence après sa grave blessure. Tout le monde espère son retour en bonne forme fin novembre mais beaucoup s'interrogent à propos de sa nouvelle vie. Ces derniers mois, il a vu sa présence médiatique augmenter et ses apparitions aux côtés d'Iris Mittenaere, sa compagne, se sont multipliées. Une situation qui n'enchante pas du tout le XV de France.

Gros danger pour Antoine Dupont ? Grâce à ses performances sportives, Antoine Dupont a grimpé dans la hiérarchie des sportifs français ces dernières années, jusqu'à devenir champion olympique l'an dernier. Très apprécié, ses moindres faits et gestes sont souvent commentés. Sa relation avec Iris Mittenaere attire beaucoup d'agitation. « Le staff de l’équipe de France se questionne sur Antoine Dupont. Son entourage ne voit pas d’un oeil très bon cette relation ultra médiatisée. L’ovalie, ce n’est pas le foot, on n’a pas l’habitude des couples bling-bling et du show-off. La dernière chose dont on a besoin, c’est que le côté privé débarque dans la carrière d’Antoine et le déconcentre » raconte une source très bien informée à Public ce vendredi.