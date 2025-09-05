Antoine Dupont - UBB : Christophe Urios annonce une surprise ?

Pierrick Levallet

Les entraîneurs du Top 14 ont déjà livré leur verdict à l’aube de la nouvelle saison. Dans un sondage mené par Midi Olympique, la majorité d’entre eux estime que le Stade toulousain d’Antoine Dupont remportera un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Les Rouge-et-Noir égalerait ainsi leur propre record, établi dans les années '90 par la génération Cazalbou. Il faudra toutefois également compter sur l’UBB dans la course au titre. Christophe Urios n’écarte néanmoins pas l’éventualité de voir une équipe surprise concurrencer les deux géants du rugby français.

«Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des surprises» « Sur le haut du classement, je ne pense pas que Toulouse soit le seul candidat au titre. À mon sens l’UBB fait aussi partie de cette caste avec son expérience et son effectif. [...] Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des surprises. Mais Toulouse et Bordeaux se démarquent » a lancé le manager de l’ASM Clermont Auvergne dans un entretien accordé à Midi Olympique.