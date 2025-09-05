«Il a le melon», ça balance sur Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La génération d'Antoine Dupont a réussi à ramener le Stade Toulousain tout en haut du rugby français, et surtout à l'y stabiliser depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, lorsqu'il a soulevé son premier trophée du Top 14 en 2019 avec les Rouge et Noir, le demi de mêlée du XV de France avait lancé une phrase qui avait marqué son entraîneur, Ugo Mola. Et ce dernier balance sur Dupont...

Vainqueur de cinq éditions du Top 14 sur les six dernières années (2019, 2021, 2023, 2024 et 2025), le Stade Toulousain est incontestablement redevenu l'ogre du rugby français. La génération emmenée par Romain Ntamack et Antoine Dupont fait des merveilles, et le coach toulousain Ugo Mola (en place depuis 2015) a réussi à tirer le meilleur de ces phénomènes.

« Sans Dupont, ils ne gagneront pas » Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce vendredi, Mola répond d'ailleurs aux détracteurs qui voyaient le Stade Toulousain sombrer la saison dernière, notamment en raison de la grosse blessure d'Antoine Dupont (rupture des ligaments croisés du genou droit, contractée en mars) : « Certaines personnes se sont permis de dénigrer notre club. Ceux qui disent : ''Sans Dupont, ils ne gagneront pas'' ou ''Lacroix, il triche''... D'accord, on note », lâche Ugo Mola, qui a donc malgré toutes les contraintes réussi à remporter le Brennus au terme d'une finale d'anthologie face à l'UBB (39-33 après prolongations). Et le coach toulousain se rappelle surtout une anecdote qui concerne Antoine Dupont, le soir de leur victoire du Top 14 en 2019.