Antoine Dupont, le nouveau coup dur pour Galthié !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de saison et ne reviendra avec son club qu’au mois de novembre. On ne le verra donc pas avec le XV de France, qui affrontera notamment les champions du monde sud-africains, sur la pelouse du Stade de France. Mais il ne sera pas le seul absent...

Les fans ont dû se faire une raison. Alors qu’il survolait la planète rugby, Antoine Dupont a été stoppé par une grave blessure au genou. Cela fait plusieurs mois qu’on ne l’a plus vu sur un terrain de rugby et il faudra prendre son mal en patience, puisqu’on ne devrait le revoir avec le XV de France que pout le 6 Nations 2026.

« Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser » Les plus optimistes pensaient qu’il pouvait faire son retour pour novembre, avec l’énorme choc qui attend le XV de France face à l’Afrique du Sud. Mais finalement, le principal intéressé a expliqué ne vouloir prendre aucun risque. « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » a déclaré Antoine Dupont. « Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin ».