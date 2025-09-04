Départ d’Antoine Dupont : C’est confirmé dans la presse ?

Après avoir raflé la médaille d'or aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a clairement indiqué dans la presse qu'il était déjà motivé à l'idée de réitérer l'expérience en vue des prochains Jeux. En clair, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain s'apprête à partir à Los Angeles dans trois ans...
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont notamment été marqués par la remarquable performance d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers de l'équipe de France de Rugby à 7, qui ont raflé la médaille d'or au Stade de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France n'avait pas hésité à mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois pour préparer ces JO, et il semble totalement disposé à réitérer l'expérience.
« Ça donne envie d'y regoûter »
Dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Antoine Dupont ouvrait déjà la porte à un départ à Los Angeles dans trois ans pour disputer les JO de 2028 : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », indique le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui se verrait d'ailleurs bien embarquer d'autres joueurs du XV de France avec lui dans l'aventure.
Penaud et Bielle-Biarrey avec Dupont à Los Angeles ?
« C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure. Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations. Il y a des profils plus intéressants que d’autres. Louis (Bielle-Biarrey), Damian (Penaud), ce sont des mecs qui seraient performants, mais il faut qu’ils y passent du temps. On a vu des joueurs excellents à XV ne pas faire de différences à 7. Mais je ne suis pas trop inquiet pour eux », poursuit Dupont. Reste à savoir si les deux joueurs de l'UBB seront effectivement motivés à l'idée de le suivre dans cette aventure aux États-Unis.