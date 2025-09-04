Départ d’Antoine Dupont : C’est confirmé dans la presse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir raflé la médaille d'or aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a clairement indiqué dans la presse qu'il était déjà motivé à l'idée de réitérer l'expérience en vue des prochains Jeux. En clair, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain s'apprête à partir à Los Angeles dans trois ans...

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont notamment été marqués par la remarquable performance d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers de l'équipe de France de Rugby à 7, qui ont raflé la médaille d'or au Stade de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France n'avait pas hésité à mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois pour préparer ces JO, et il semble totalement disposé à réitérer l'expérience.

« Ça donne envie d'y regoûter » Dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Antoine Dupont ouvrait déjà la porte à un départ à Los Angeles dans trois ans pour disputer les JO de 2028 : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », indique le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui se verrait d'ailleurs bien embarquer d'autres joueurs du XV de France avec lui dans l'aventure.