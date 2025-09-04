Antoine Dupont en bonne compagnie à Paris, «je n'avais jamais connu ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis mars en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont avait donc vécu depuis les tribunes la finale de Top 14 à Paris, opposant le Stade Toulousain à l'UBB en juin dernier. Une soirée très difficile à vivre pour la star du XV de France, qui n'était pas le seul joueur toulousain à suivre ça avec frustration...

Au terme d'un incroyable scénario, le Stade Toulousain a fini par venir à bout de l'UBB le 28 juin dernier en finale de Top 14 (39-33 après prolongations). Victime d'une grosse blessure quelques mois auparavant, Antoine Dupont était bien évidemment l'un des grands absents de ce choc au Stade de France, tout comme son partenaire toulousain Alexandre Roumat. Le troisième ligne international avait subi une commotion cérébrale peu de temps avant cette finale, et il avait été contraint de déclarer forfait au même titre que Dupont.

« C'était dur à vivre » En juillet dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Antoine Dupont avouait avoir vécu une soirée particulièrement frustrante depuis les tribunes, alors que son équipe a eu beaucoup de mal à venir à bout de l'UBB : « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé. Je me sens quand même champion même si je n’ai joué que trois matches de Top 14 ? Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison », confiait Dupont.