Antoine Dupont en bonne compagnie à Paris, «je n'avais jamais connu ça»

Éloigné des terrains depuis mars en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont avait donc vécu depuis les tribunes la finale de Top 14 à Paris, opposant le Stade Toulousain à l'UBB en juin dernier. Une soirée très difficile à vivre pour la star du XV de France, qui n'était pas le seul joueur toulousain à suivre ça avec frustration...
Au terme d'un incroyable scénario, le Stade Toulousain a fini par venir à bout de l'UBB le 28 juin dernier en finale de Top 14 (39-33 après prolongations). Victime d'une grosse blessure quelques mois auparavant, Antoine Dupont était bien évidemment l'un des grands absents de ce choc au Stade de France, tout comme son partenaire toulousain Alexandre Roumat. Le troisième ligne international avait subi une commotion cérébrale peu de temps avant cette finale, et il avait été contraint de déclarer forfait au même titre que Dupont.
« C'était dur à vivre »
En juillet dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Antoine Dupont avouait avoir vécu une soirée particulièrement frustrante depuis les tribunes, alors que son équipe a eu beaucoup de mal à venir à bout de l'UBB : « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé. Je me sens quand même champion même si je n’ai joué que trois matches de Top 14 ? Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison », confiait Dupont.
« L'un des pires sentiments »
Et de son côté, interrogé par le Midi Olympique ce jeudi, Alexandre Roumat confirme ce ressenti évoqué par Antoine Dupont : « C'est l'un des pires sentiments. Je ne suis pas quelqu'un de très stressé ou de très expressif quand je regarde un match. Je n'aime pas trop être celui qui braille, qui crie, qui se fait remarquer, même quand tu es pris dans l'action. Mais c'est vrai que là, j'ai rarement eu une boule au ventre pareille. J'avais une telle sensation... C'était une situation assez unique, que je n'avais jamais connue. Forcément, le dénouement a rendu la chose encore plus belle vu qu'à la fin, on l'a emporté de manière assez incroyable. Mais, pendant une centaine de minutes, ça a été très compliqué. Et pour avoir reçu des messages de potes, apparemment, il y a quelques images à la télé de moi où je me tordais un peu de douleur, où j'avais du mal à rester en place (rire). Mais c'était particulier. J'espère que, pour les prochaines si on a la chance d'en jouer d'autres, je serai sur le terrain », assure le troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France. Roumat et Antoine Dupont ont au moins pu se soutenir mutuellement...