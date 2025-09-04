UBB : La «petite claque» reçue sans Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis mars dernier, le Stade Toulousain doit faire sans Antoine Dupont. Une absence préjudiciable pour le club dirigé par Ugo Mola, qui le n’a toutefois pas empêché d’aller chercher un nouveau titre de champion de France. En revanche, Toulouse a perdu en demi-finale de Coupe d’Europe, défait par l’UBB. Un revers difficile à digérer comme l’a avoué Paul Graou.

Le duel entre l’UBB et le Stade Toulousain a rythmé la saison dernière. En effet, les deux cadors du rugby français sont au final repartis avec un titre chacun. Les coéquipiers de Romain Ntamack, même en l’absence d’Antoine Dupont, ont remporté le Top 14 en battant ceux de Matthieu Jalibert en finale. De son côté, l’UBB a remporté la Coupe d’Europe, après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain en demi-finale.

« Ça nous a forcément mis un coup sur la tête » Cette élimination de la Coupe d’Europe a d’ailleurs fait du mal au Stade Toulousain. En effet, invité du Super Moscato Show sur RMC, Paul Graou, chargé d’assurer l’intérim en l’absence d’Antoine Dupont, a expliqué à propos de cette défaite face à l’UBB : « La défaite contre l’UBB en Coupe d’Europe ? Ça nous a forcément mis un coup sur la tête. On avait à coeur de défendre nos 2 titres. On a pris une petite claque en perdant cette demi-finale. On est passé à côté et Bordeaux a très bien joué. Ça nous a fait réfléchir et ça nous a permis de réaxer notre travail pour bien finir la saison et le Top 14 ».