UBB : La «petite claque» reçue sans Antoine Dupont !

Depuis mars dernier, le Stade Toulousain doit faire sans Antoine Dupont. Une absence préjudiciable pour le club dirigé par Ugo Mola, qui le n’a toutefois pas empêché d’aller chercher un nouveau titre de champion de France. En revanche, Toulouse a perdu en demi-finale de Coupe d’Europe, défait par l’UBB. Un revers difficile à digérer comme l’a avoué Paul Graou.
Le duel entre l’UBB et le Stade Toulousain a rythmé la saison dernière. En effet, les deux cadors du rugby français sont au final repartis avec un titre chacun. Les coéquipiers de Romain Ntamack, même en l’absence d’Antoine Dupont, ont remporté le Top 14 en battant ceux de Matthieu Jalibert en finale. De son côté, l’UBB a remporté la Coupe d’Europe, après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain en demi-finale.
« Ça nous a forcément mis un coup sur la tête »
Cette élimination de la Coupe d’Europe a d’ailleurs fait du mal au Stade Toulousain. En effet, invité du Super Moscato Show sur RMC, Paul Graou, chargé d’assurer l’intérim en l’absence d’Antoine Dupont, a expliqué à propos de cette défaite face à l’UBB : « La défaite contre l’UBB en Coupe d’Europe ? Ça nous a forcément mis un coup sur la tête. On avait à coeur de défendre nos 2 titres. On a pris une petite claque en perdant cette demi-finale. On est passé à côté et Bordeaux a très bien joué. Ça nous a fait réfléchir et ça nous a permis de réaxer notre travail pour bien finir la saison et le Top 14 ».
Un Top 14 pour se consoler face à l’UBB !
Le Stade Toulousain a finalement réussi à surmonter cet échec pour aller prendre sa revanche sur l’UBB en finale du Top 14. Cette fois, les joueurs d’Ugo Mola l’ont donc emporté. Mais ça n’a pas été de tout repos à remporter ce titre de champion de France comme l’a fait savoir Paul Graou pour Actu Rugby : « Ce 3ème Brennus a-t-il été le plus difficile à aller chercher ? Oui, c'est le plus compliqué ! Déjà, collectivement, cela a été le plus dur au vu de la finale, même s'il y a 3 ans, face à La Rochelle, nous avions fait un exploit en fin de match pour décrocher le titre. Là, stratégiquement, pour moi qui évolue à la charnière et qui a joué toute la partie, cela a été ultra intéressant, avec notamment la prolongation à gérer. C'est aussi le plus abouti parce que nous avons réussi à sortir vainqueur d'un match loin d'être simple ».