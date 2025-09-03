Fortune d’Antoine Dupont : Son dernier craquage en couple dévoilé dans la presse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En couple depuis maintenant plusieurs mois avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Antoine Dupont s'est offert une escapade romantique de qualité récemment du côté de Gênes, en Italie. Et selon les révélations de la presse people, la star du XV de France n'a pas regardé à la dépense durant son séjour de l'autre côté des Alpes...

Avec des revenus évalués à hauteur de 2M€ par an (en comprenant son salaire avec le Stade Toulousain et ses partenariats commerciaux), Antoine Dupont fait bien évidemment partie de la tranche haute des joueurs de rugby en France. Il faut dire que le demi de mêlée dispose d'un statut complètement à part, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs du Monde et peut-être le meilleur joueur de l'histoire du rugby français. Et cela permet notamment à Dupont de s'offrir des moments de pur plaisir avec sa compagne, Iris Mittenaere.

Une fortune dépensée en Italie ? Les deux tourtereaux ont d'ailleurs été aperçus en août dernier du côté de Côme, en Italie, où ils ont notamment assisté à un match de l'équipe de football locale. Mais selon les révélations de Voici, Antoine Dupont n'a pas regardé à la dépense pour ce séjour puisqu'il séjournait à la Villa d'Este, un palace de cinq étoiles pour lequel il faut compter au minimum plus de 2000€ la nuit. Et pour une belle suite, la note pourrait même grimper jusqu'à 13 000€... rien que ça !