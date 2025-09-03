Antoine Dupont, la terrible malédiction !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont va manquer le début de saison avec le Stade toulousain. Gravement blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans est toujours convalescent. Le capitaine du XV de France ne sera d’ailleurs pas le seul absent dans l’effectif d’Ugo Mola pour le match d’ouverture contre l’ASM Clermont Auvergne.

Antoine Dupont va devoir encore s’armer de patience pour son retour sur un terrain de rugby. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure contractée pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans devrait être rétabli pour fin novembre. Le Stade toulousain sera donc privé du capitaine du XV de France pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Top 14 contre l’ASM Clermont Auvergne. Et comme si cela ne suffisait pas, d’autres absents sont à déclarer dans l’effectif d’Ugo Mola.

De nombreux absents au Stade toulusain pour la reprise du Top 14 Comme le rapporte Sports.fr, le Stade toulousain est frappé par une terrible malédiction pour la reprise. Outre Antoine Dupont et Peato Mauvaka, le Stade toulousain va également devoir se priver des services d’Ange Capuozzo, Mathis Castro-Ferrreira, Nelson Epée, Teddy Thomas, Georges-Henri Colombe, Paul Costes et Blair Kinghorn, blessés. Ugo Mola ne pourra pas non plus compter sur Juan Cruz Mallia, Santiago Chocobares et Tomas Rapetti, qui sont avec l’Argentine et qui ne reviendront pas avant mi-octobre. Jack Willis et David Ainu’u, eux, poursuivraient leur réathlétisation en vue d’un retour à la compétition.