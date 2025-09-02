Dupont - Ntamack : Enfin une bonne nouvelle à Toulouse !

Axel Cornic

Après avoir soulevé son troisième Bouclier de Brennus en trois ans, le Stade Toulousain s’apprête à démarrer une nouvelle saison de Top 14. Et ça ne s’annonce pas si simple, puisque Ugo Mola devra notamment faire sans son capitaine Antoine Dupont, au moins jusqu’au mois de novembre prochain.

La première journée du Top 14 2025/2026 approche à grands pas. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec plusieurs chocs de haut niveau comme celui entre l’UBB et La Rochelle. Mais pour clore ce premier week-end de rugby, tous les yeux seront tournés vers la rencontre du dimanche soir, avec le Clermont de Christophe Urios qui va accueillir le Stade Toulousain, triple Champion de France en titre.

Quel Toulouse face à Clermont ? Évidemment, il n’y aura pas Antoine Dupont lors de ce premier match. Gravement blessé au genou en mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, le demi de mêlée travaille encore pour récupérer de son opération. Il devrait vraisemblablement faire son retour avec le Stade Toulousain au cours du mois de novembre, avec Paul Graou ou Naoto Saito qui prendront le poste de 9 jusque-là. Mais il n’est pas le seul absent de marque, puisque Peato Mauvaka qui a été victime d’une blessure similaire au genou, devrait revenir pour le mois de décembre ou de janvier 2026.