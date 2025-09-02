Un nouveau coup historique annoncé avec Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Touché au genou lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont devrait faire son retour sur les terrains de rugby aux alentours de fin novembre. De son côté, le Stade Toulousain projette sur la victoire d'un quatrième Bouclier de Brennus consécutif cette saison. La majorité des entraîneurs du Top 14 estiment d’ailleurs que les Rouge-et-Bleu réaliseront ce coup historique.

Antoine Dupont va manquer le début de saison avec le Stade toulousain. Gravement blessé en mars derniers pendant le Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV de France ne devrait faire son retour qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade Toulousain sera donc privé de son demi de mêlée de 28 ans pour les premiers mois. Cela n’empêche toutefois pas l’équipe d’Ugo Mola de déborder d’ambitions.

Antoine Dupont vers un nouvel exploit légendaire en Top 14 ? En effet, le Stade toulousain projette de remporter un quatrième Bouclier de Brennus consécutif cette saison. En réalisant un tel exploit, les Rouge-et-Noir égaliseraient leur propre record établi dans les années 1990 par la génération Ntamack et Cazalbou. Les staffs du Top 14 ont d’ailleurs été sondés par Midi Olympique. Et neuf entraîneurs du championnat français estiment que la génération Antoine Dupont réalisera ce coup historique cette saison.