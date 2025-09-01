L’UBB en pleine catastrophe, la signature qui s'annonce !

Axel Cornic

Après la nouvelle défaite en finale du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles s’est renforcé à l’intersaison dans l’espoir d’enfin briser l’hégémonie du Stade Toulousain. Mais les choses commencent très mal, puisque Yannick Bru va devoir débuter la nouvelle saison sans plusieurs de ses cadres.

Dans seulement quelques jours, le Top 14 va reprendre, avec tout le monde qui souhaite faire tomber le Stade Toulousain d’Antoine Dupont. Le favori est évidemment l’UBB, qui la saison dernière était passé tout proche de l’exploit. Après avoir éliminé les Toulousains en Champions Cup, les Bordelo-bèglais ont en effet vu le Bouclier de Brennus leur échapper lors des prolongations de la finale (39-33).

Le début de saison cauchemardesque de l’UBB A Bordeaux, on a donc décidé de se renforcer, avec notamment le retour de Cameron Woki après trois années passées au Racing 92. Mais le deuxième ou troisième-ligne international ne va pas tout changer à lui tout seul… surtout avec l’énorme hécatombe qui frappe le club en ce moment ! La saison n’a même pas encore débuté et l’infirmerie est déjà pleine à l’UBB, avec notamment Maxime Lucu out pour deux mois à cause d’une blessure à la main. On peut également parler de Yoram Moefana, de Rohan Van Rensburg, Pablo Uberti ou encore Adam Coleman et Lachlan Switon, sans oublier les internationaux comme Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez, pris avec leurs sélections.