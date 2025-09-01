Antoine Dupont, la signature qui enflamme Toulouse !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain se prépare à défendre son titre, avec une nouvelle saison qui va débuter dans moins d’une semaine avec un déplacement à Clermont. Et Ugo Mola ne pourra pas compter sur l’une de ses recrues phare de l’été, avec Teddy Thomas qui est arrivé en provenance de La Rochelle.

Privé de plusieurs cadres et notamment de son capitaine Antoine Dupont, le Stade Toulousain va débuter une nouvelle saison de Top 14. Le statut de favori colle encore à la peau des Haut-garonnais, qui vont toutefois devoir gérer un début de saison délicat avec les nombreuses blessure. Et ça ne va pas en s’arrangeant, puisqu’à peine arrivé, l’une des recrues star de l’été est déjà blessée.

« Je compte bien jouer le plus de matchs possibles sur mes années toulousaines » Il s’agit de Teddy Thomas, international français arrivé en provenance du Stade Rochelais, qui se serait blessé lors du dernier match amical contre le RC Vannes. Un vrai coup dur, puisqu’il y a seulement quelques jours l’ailier ou centre s’enflammait pour sa signature à Toulouse. « Malgré mon âge avancé, je me sens bien dans mon corps et surtout très bien suivi et très bien accompagné. Je compte bien jouer le plus de matchs possibles sur mes années toulousaines » a-t-il expliqué, dans un long entretien accordé à Midi Olympique.