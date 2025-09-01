Antoine Dupont : Christophe Urios annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Déçu par l’issue de la saison passée, Christophe Urios a changé certaines choses pour régler les problèmes de son ASM Clermont Auvergne. Son équipe va d’ailleurs lancer son nouvel exercice de Top 14 contre le Stade toulousain. Et le manager de 59 ans espère mettre fin à sa série noire contre les Rouge-et-Noir en l’absence d’Antoine Dupont.

La saison passée a été riche en rebondissements pour l’ASM Clermont Auvergne. Les émotions ont été nombreuses pour les Clermontois, qui sont par exemple passés de l’euphorie d’une qualification sur le gong pour les phases finales de Top 14 à une élimination dès les barrages. Christophe Urios avait alors pointé du doigt l’irrégularité de son équipe et a donc travaillé sur ce point pendant la pré-saison. L’ASM Clermont Auvergne va d’ailleurs lancer sa nouvelle saison contre le Stade toulousain, que le manager de 59 ans n’a jamais battu depuis son arrivée en Auvergne en 2023. Christophe Urios a néanmoins fait savoir qu’il espérait mettre fin à cette série noire en l’absence d’Antoine Dupont.

«Je ne me considère pas plus petit que les autres» « On fait partie des équipes du haut du tableau, je ne me considère pas plus petit que les autres. Toulouse ? Je ne les ai jamais battus avec Clermont ! » a ainsi confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama. Le coach de l’ASM Clermont Auvergne souhaite signer sa première victoire contre Stade toulousain avec le club clermontois. Ugo Mola, lui, va très certainement devoir se creuser les méninges pour pallier les nombreuses absences dans son effectif.